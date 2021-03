Was drin ist, steht künftig wieder dran – wie es früher schon war: Am Donnerstag, 1. April, steht auf dem Rilchenberg der Appell zur Umbenennung des Ausbildungsbereichs Streitkräfte gemeinsame Taktische Feuerunterstützung in Artillerieschule an. Aufgrund der aktuellen Lage wird der Appell relativ klein und ohne anschließenden Festakt stattfinden.