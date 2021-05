In der derzeit so kulturlosen Zeit ist man froh über jede Abwechslung und jeden Livestream, der geboten wird. Für Ballettfreunde hat der Fernsehsender Arte am 4. Juli einen wahren Leckerbissen parat: Der Dokumentarfilm „Der Schwarm“ begleitet die Akrobaten der weltbekannten Compagnie XY bei schwierigen Probenarbeiten. Regie führt die aus Idar-Oberstein stammende Ilka Franzmann.