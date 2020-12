Baumholder

Erst gab es Spekulationen, dann mehrten sich die Hinweise, schließlich brodelte die Gerüchteküche – nicht zuletzt wegen des Corona-Falls in einer Baumholderer Bar, die oft von US-Amerikanern besucht wird. Jetzt ist es offiziell: Auf dem US-Stützpunkt in Baumholder ist eine beträchtliche Zahl von Corona-Fällen registriert worden. Das teilte gestern auf Nachfrage die USAG Kaiserslautern mit. Im Raum steht nach NZ-Informationen die Zahl 40. In Baumholder leben zurzeit zwischen 8500 und 9000 Amerikaner, teilweise auch im Stadtgebiet. Darunter sind 3500 Soldaten. 450 deutsche Zivilbeschäftigte sind auf dem Stützpunkt tätig.