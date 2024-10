Plus Kreis Birkenfeld Arbeitsmarkt erholt sich langsam: Quote im Kreis Birkenfeld ist im September gesunken i Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Birkenfeld ist gesunken. Foto: RZ-Grafik Im September waren im Landkreis Birkenfeld insgesamt 2824 Menschen arbeitslos, 103 oder 3,5 Prozent weniger als im August und 47 oder 1,7 Prozent mehr als im September des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote fiel von 6,7 Prozent auf 6,5 Prozent – und damit auf den Wert von September 2023. Da teilt die Agentur für Arbeit in Bad Kreuznach mit. Lesezeit: 2 Minuten

„Erfreulicherweise mussten sich weniger Menschen neu arbeitslos melden (minus 4,6 Prozent)“, so die Behörde in einer Pressemitteilung. „Allerdings kamen etwas mehr Anmeldungen nach Erwerbstätigkeit (plus 14,1 Prozent), weniger nach Aus- und Weiterbildung (minus 21,1). Insgesamt lag das Niveau etwas höher als vor einem Jahr.“ Die Abmeldungen aus Arbeitslosigkeit stiegen an (plus ...