Arbeitslosigkeit im Kreis Birkenfeld sinkt leicht: Agentur für Arbeit erwartet im Sommer einen Anstieg Die Arbeitslosigkeit ist im Juni leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,6 Prozent. „Der sehr verhaltene Rückgang der Arbeitslosigkeit in diesem Frühjahr setzt sich auch im Juni fort. Zwar mussten sich deutlich weniger Menschen arbeitslos melden", berichtet Gundula Sutter, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach, „allerdings bleiben Beschäftigung und Nachfrage nach Arbeitskräften zurzeit etwas hinter den Erwartungen zurück".

In den nächsten beiden Monaten sei saisonbedingt wohl wieder ein leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten. „Etwas mehr Dynamik nach der Sommerpause in Form von neuen Beschäftigungsverhältnissen wäre wünschenswert", sagte Sutter. Die Aussichten sind laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung durchaus positiv.