Arbeitslosigkeit an der Nahe geht leicht zurück

Die Arbeitslosigkeit ist im Februar im Bereich der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,0 Prozent. Die Nachfrage nach Arbeitskräften stieg etwas an. „Der witterungsbedingte Einbruch am Arbeitsmarkt währte in diesem Winter nur einen Monat. Schon im Februar ging die Arbeitslosigkeit wieder zurück“, berichtet Gundula Sutter, Leiterin der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach. Weniger Entlassungen und mehr Beschäftigungsaufnahmen führten zu niedrigerer Arbeitslosigkeit.