Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 12:29 Uhr

Plus Niederbrombach

Arbeitseinsatz in Niederbrombach: Abriss des alten Feuerwehrhauses ist perfekt

Die Tage des früheren Feuerwehrgerätehauses in der Straße „Im Brühl“ sind nun endgültig gezählt. Nachdem das Gebäude eine Zeit lang bereits ohne Dach dastand, rückte am Donnerstag der Abrissbagger der saarländischen Firma Gihl an und machte auch den Rest des Hauses dem Erdboden gleich. Hintergrund dieser Arbeiten sind die Pläne der Ortsgemeinde, die an dieser Stelle Platz für die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes mit integrierter Feuerwehrhalle schaffen will.