Idar-Oberstein

Bereits zweimal mussten die Abrissarbeiten am Parkhaus Austraße gestoppt werden. Grund war der Fund von asbesthaltigem Material in einer vorher ungeahnten Größenordnung, wie Bürgermeister Friedrich Marx in der Hauptausschusssitzung im November berichtete. Damit die Arbeiten weitergehen können, hatte der Stadtvorstand eine Eilentscheidung getroffen und grünes Licht für die Übernahme der veranschlagten Mehrkosten für die Entsorgung in Höhe von 168.000 Euro gegeben.