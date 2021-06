Es ist ein Großprojekt, das nach vorher sehr langer Wartezeit nun schon seit fast exakt einem Jahr läuft und sich momentan auf Arbeiten an einer Brücke direkt am Rand der B 41-Umgehungsstraße konzentriert. In Birkenfeld entsteht für ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von rund 4 Millionen Euro die sogenannte Südwestspange. Mit ihr soll von der Innenstadt aus die Mittelanbindung an die Bundesstraße geschaffen werden.