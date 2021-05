In vollem Gang sind derzeit die zu Monatsbeginn aufgenommenen Arbeiten, um auf einem direkt an der Nahe vorbeiführenden Abschnitt der Landesstraße 173 einen Steinschlagschutz anzubringen. Deshalb ist das Straßenstück zwischen der Abzweigung Nohen/Reichenbach und der Bahnbrücke am Ortseingang von Kronweiler aktuell voll gesperrt.