Plus Kempfeld Arbeiten am Wildfreigehege Wildenburg gehen voran: Gehege für neue Wildkatze wird hergerichtet Von Stefan Conradt i Jan Rommelfanger, Abteilungsleiter Umweltbildung, Naturerleben und Regionalentwicklung beim Nationalparkamt, erläuterte der Nahe-Zeitung bei einem Rundgang im Freigehege, was sich dort in den kommenden Wochen und Monaten tun wird. Foto: Stefan Conradt In vollem Gang sind die Sanierungsarbeiten am und im Wildfreigehege Wildenburg bei Kempfeld – und das bei laufendem Besucherverkehr. Denn seit dem 1. Mai ist die beliebte Einrichtung wieder geöffnet – wenn auch mit eingeschränktem Angebot wegen der Umbauarbeiten. Die gehen aber zügig voran, wie sich die NZ bei einem Rundgang mit Jan Rommelfanger, Abteilungsleiter Umweltbildung, Naturerleben und Regionalentwicklung beim Nationalparkamt, überzeugen konnte. Lesezeit: 5 Minuten

Das Land stellt für die Sanierung mehr als 4 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren bereit. Das Nationalparkamt ist seit Beginn des Jahres federführend im Wildgehege, wo derzeit zwei Ranger, fünf Tierpfleger und ein FÖJler im Einsatz sind. In den Sommerferien war ganz schön was los im Freigehege, wie Rommelfanger ...