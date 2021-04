„April, April, der macht was er will...“ – und in den vergangenen beiden Tagen wollte er die Höhenlagen der Region noch einmal mit Schnee überziehen. Was auf der Skipiste am Erbeskopf (Foto) kein Problem darstellte, löste am Dienstagmorgen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Morbach allerdings innerhalb kürzester Zeit fünf Verkehrsunfälle aus.