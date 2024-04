April, April: Der Winter ist zurück im Hunsrück

i Sie waren den ganzen Winter über arbeitslos, heute Morgen waren die Schneekanonen am Erbeskopf dann aber eingeschneit.​ Foto: Reiner Drumm

Am Wochenende herrschten noch sommerliche Temperaturen, in der Nacht auf Donnerstag kam der Winter dann endgültig zurück in den Hunsrück.