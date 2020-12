Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 15:54 Uhr

Kreis Birkenfeld

Apfeltauschbörse des LPV geht in den Endspurt: Samstag letzter Tag

Die diesjährige Apfeltauschbörse des Landschaftspflegeverbands Birkenfeld geht in den Endspurt. Am morgigen Samstag, 7. November, ist die letzte Abgabemöglichkeit in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im LPV-Lager im Siesbachtal vor den Toren Idar-Obersteins.