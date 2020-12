Idar-Oberstein

Zwar wollen die Gastronomen in der Obersteiner Fußgängerzone auch in diesem Jahr die beliebten Aperitivo-Abende nicht ausfallen lassen, aber die besonderen Bedingungen in der Corona-Zeit fordern auch hier ihren Preis. Das wird sich auch bei der dritten Ausgabe am heutigen Donnerstag und der vierten und gleichzeitig letzten für dieses Jahr in der kommenden Woche auswirken.