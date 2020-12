Rhaunen

Nachdem die Corona- und Infektambulanz in der Mittelgasse 3a – dort sind für diese Pläne separate Räume eingerichtet worden – aufgrund mangelnder Anfragen Ende Juni geschlossen worden war, erfolgt nun eine Umkehr. Aufgrund der neuerlichen Häufung von Verdachtsfällen und nach Rücksprache mit der Kassenärztlichen Vereinigung, dem Gesundheitsamt sowie der Ortsgemeinde Rhaunen ist die Infektambulanz in Rhaunen am heutigen Montag wieder eröffnet worden.