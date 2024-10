Plus Fohren-Linden Anpassung der Bauhöhe verzögert Baurecht: Fohren-Lindens Gemeinderat ändert Planentwurf für Neubaugebiet Von Sascha Saueressig i Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet „In der Dell“ geht in die Offenlage, nachdem die Kreisverwaltung die Festsetzung der Drempelhöhe bei Bauanträgen moniert hatte. Foto: Benjamin Werle Der zweite Bauabschnitt des Neubaugebiets „In der Dell“ in Fohren-Linden ist vor zwei Jahren fertig erschlossen worden. Aktuell sind noch sieben Bauplätze der Gemeinde auf dem Markt – zwei Bauplätze wurden verkauft. Lesezeit: 2 Minuten

Und eigentlich wollten die Besitzer schon längst bauen. Doch dann kamen ihnen die Festsetzungen im bisherigen Bebauungsplan in die Quere: Die Drempelhöhe – also die senkrechte Verlängerung der Außenwand an der Traufseite eines Hauses bis unter das Dach, auf der die Dachkonstruktion aufgelegt wird – entsprach nicht mehr den Vorgaben. ...