Viele verbale Attacken hatte der VG-Bürgermeister für seine Entscheidung, 750.000 Euro an öffentlichen Geldern bei der Greensill-Bank anzulegen, schon einstecken müssen. Bekanntlich ist das Kreditinstitut mittlerweile insolvent, und zahlreiche Kommunen bangen um ihr Geld. Weil jetzt der Bericht des Rechnungshofs des Landes Rheinland-Pfalz vorliegt, wurde der Ton in der VG-Ratssitzung am Dienstag deutlich schärfer. Gleich zwei Fraktionen forderten Bernd Alsfasser zum Rücktritt auf.