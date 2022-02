Sie erwarte keine Antwort auf dieses Schreiben. „Aber über Taten würde ich mich sehr freuen“, bekennt Agnes Gerner. Die 62-Jährige aus Stipshausen hat dem rheinland-pfälzischen Innenminister einen Brief geschrieben: Sie möchte den Landespolitiker an seine Verantwortung gegenüber ihrem 30-jährigen Sohn Mathias erinnern. Er ist Polizist in Rheinland-Pfalz. Anlass für dieses aussagekräftige Schreiben einer besorgten und schockierten Mutter sind die Polizistenmorde bei Kusel.