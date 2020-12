Gollenberg

Hätte sich an diesem Samstag der Nebel nachmittags nicht doch noch gelichtet, wäre der kleine, damals 80 Bewohner zählende Ort wohl vor diesem Verhängnis, das immerhin zum Glück im Dorf kein Menschenleben forderte, verschont geblieben. Am 17. März 1945, also heute vor 75 Jahren, griffen acht amerikanische Jagdbomber Gollenberg an. Danach waren viele der 20 Häuser im Dorf entweder zerstört oder durch Feuer stark beschädigt.