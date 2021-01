VG Birkenfeld

Ein feierlicher Gottesdienst, bei dem wie Ende 2018 in Ellweiler symbolisch der Schlüssel des Gotteshauses übergeben wurde, war diesmal wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, sodass es notgedrungen keine dem Anlass gebührende Zeremonie in Nohen gab. Zum 1. Januar 2021 hat die aus circa 370 Gliedern bestehende Evangelische Kirchengemeinde Nohen, zu der auch Rimsberg gehört, ihre Eigenständigkeit verloren, und es trat gleichzeitig die zuvor von beiden Presbyterien beantragte Angliederung an die Evangelische Kirchengemeinde Birkenfeld in Kraft.