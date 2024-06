Plus Bad Kreuznach/Idar-Oberstein Angeklagter bestreitet Übergriff auf 14-Jährige: Verhandlung am Landgericht hat begonnen Von Christine Jäckel i Wie das Urteil ausfallen wird, wird der Prozess zeigen. Foto: dpa Bei einem Geburtstagsfest im Februar 2023 soll ein 49 Jahre alter Mann aus Idar-Oberstein die 14-jährige Tochter einer Bekannten vergewaltigt haben. Dazu soll er die Lage des Mädchens ausgenutzt haben, das sich wegen Übelkeit zurückgezogen und in ein Bett gelegt hatte. Lesezeit: 2 Minuten

Bei der Tat soll der nicht vorbestrafte Angeklagte der Jugendlichen den Mund zugehalten haben. So lautet die Anklage in dem jetzt angelaufenen Verfahren vor der fünften Strafkammer des Landgerichtes Bad Kreuznach. Wie Staatsanwältin Katharina Daudistel vortrug, war die 14-Jährige nicht in der Lage, sich zu wehren, sondern ließ den Übergriff in ...