Idar-Oberstein

Andrang in der Schönlautenbach ist zu groß: Noch ein DRK-Testzentrum an der Aral-Tankstelle in Weierbach

Auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in Weierbach eröffnet das Deutsche Rote Kreuz am heutigen Freitag ein weiteres Corona-Testzentrum. „Der Ansturm an unserer Geschäftsstelle ist fast nicht mehr zu bewältigen, und es kommt erschwerend hinzu, dass die Stadt Idar-Oberstein die Schönlautenbach größtenteils zur Parkverbotszone gemacht hat“, nennt DRK-Kreisgeschäftsführer Jörg Schmitt die Gründe für die Einrichtung der zusätzlichen Station. Die Öffnungszeiten – Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr – können laut DRK bei Bedarf noch erweitert werden.