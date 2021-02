Anbau in Birkenfeld oder Reaktivierung in Baumholder? Die NZ fragt die Landtagskandidaten

In den Bereichen Birkenfeld und Baumholder gibt es seit einigen Wochen eine heftige Diskussion über folgende Grundsatzfrage: Sollte auf die ursprünglich geplante Errichtung eines Erweiterungsbaus an der Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) Birkenfeld verzichtet werden, um stattdessen die leer stehenden und zurzeit noch in Privatbesitz befindlichen Gebäude der ehemaligen Realschule in Baumholder sozusagen als Außenstelle der Birkenfelder Bildungsstätte zu nutzen? Eine solche Verteilung einer Schule auf zwei Standorte nennt man Dislozierung.