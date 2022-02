Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Rat der Gemeinde in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zu bewältigen. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen dabei drei große Vorhaben zur kurz- und mittelfristigen Weiterentwicklung der 550-Seelen-Gemeinde: Es ging um die Bebauungspläne für eine geplante Freiflächenfotovoltaikanlage und das Neubaugebiet „Auf Bechelsgraben“ sowie um einen geplanten An- und Umbau des Dorfgemeindehauses.