Hoppstädten-Weiersbach

An dieser neuralgischen Stelle gab es schon mehrfach brenzlige Situationen, die zum Glück bisher aber immer ein glimpfliches Ende hatten. Die in Fahrtrichtung Neubrücke befindliche Bushaltestelle im Kreuzungsbereich von Saarstraße (L 169) und Hauptstraße (L 170) in Hoppstädten, war ein Thema, mit dem sich der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt hat.