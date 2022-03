Gleich in vierfacher Hinsicht setzt die Verbandsgemeinde Birkenfeld, die sich bekanntlich seit Jahren die Bemühungen um einen besseren Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben hat, neue Zeichen. Sie engagiert sich nun als eine von 40 Städten, Gemeinden und Landkreisen in Deutschland in einer Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen.