Idar-Oberstein

Das war ein musikalischer Gute-Laune-Abend, wie man ihn in unserer Stadt lange nicht mehr erlebt hat: Die Hamburger Gruppe „Albers Ahoi!“ begeisterte rund 150 Besucher bei der dritten Theatersommer-Veranstaltung an der Weiherschleife in Idar. Das größte Manko des Abends: Corona-bedingt durfte das Publikum bei all den bekannten Klassikern und Gassenhauern, die in einem flotten, dynamischen musikalischen Gewand und mit gekonnt schrägen Tönen präsentiert wurden, nicht mitsingen oder dazu tanzen. Die fünf überhaupt nicht steifen Hanseaten begeisterten vom ersten Ton an und wurden mit stehend dargebrachtem Applaus verabschiedet.