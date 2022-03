Viele Menschen sind vom Krieg in der Ukraine tief bewegt. Auch die Schulgemeinschaft der Realschule (RS) plus und Fachoberschule (FOS) Birkenfeld verfolgt die Gewalt dort mit Fassungslosigkeit und großen Sorgen. Das gilt umso mehr, weil es an der Bildungsstätte viele gibt, die selbst Freunde und Angehörige in Osteuropa haben.