Plus Idar-Oberstein

An der Jugendherberge geht es endlich los – Wiedereröffnung für Herbst 2025 geplant

i In und an der Jugendherberge Idar-Oberstein haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Zunächst wird das Gebäude „trockengelegt“, das heißt: die Grundmauern saniert und neu isoliert. Dann beginnen die Arbeiten innen. Die Neueröffnung ist für Herbst 2025 geplant. Foto: Stefan Conradt

Seit ein paar Tagen rollen die Bagger an der Jugendherberge auf der Hohl: Die Sanierungsarbeiten haben begonnen. Im Herbst 2025 soll das Gästehaus in neuem Glanz erstrahlen und dann „im zweiten oder dritten Jahr Übernachtungszahlen von 25.000 erreichen“, nannte Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, ein ehrgeiziges Ziel.