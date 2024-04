An den Schnittstellen zu den Stäben hakt es: Katastrophenschutzübung im Kreis Birkenfeld mit 450 Teilnehmern

Im Keller vergeht einem das Lachen

Es war eine der größten Übungen seit Jahren. Und war nicht nur für die übende Truppe in Baumholder eine Herausforderung. Auch die Leitungsstäbe in der Kreisverwaltung probten erstmals in diesem Rahmen in Technischer Einsatzleitung und Verwaltungsstab den Katastrophenfall – und es gab erwartbare Probleme bei der Kommunikation. Die Technische Einsatzleitung hatte aber auch mit der mangelhaften baulichen Infrastruktur des Kellers für die TEL zu kämpfen. Vier kleine Zimmer für an die 40 Personen, Lagebesprechungen auf einem hallenden Flur von wenigen Metern Länge: Das geht gar nicht! Der Kreistag sollte seine nächste Sitzung in jenem Kellerflur machen: Dann weiß man, was sie den Ehrenamtlichen im Katastrophenfall nicht nur für Stunden zumuten.

E-Mail: sascha.saueressig@rhein-zeitung.net