Plus VG Birkenfeld

Amtsantritt am 29. August: Das sind die Pläne des neuen Bürgermeisters für die VG Birkenfeld

i Matthias König wird am 29. August in das Rathaus der Verbandsgemeinde Birkenfeld einziehen. Das Thema Öffentlichkeitsarbeit steht dabei ganz oben auf seiner Liste. Foto: Niels Heudtlaß

Matthias König setzte sich bei der Wahl zum VG-Bürgermeister deutlich gegen seine Mitbewerber durch. Eine Erwartungshaltung, der er gerecht werden will. Was der neue VG-Chef für die Verbandsgemeinde umsetzen will und wie er sich auf seinen Amtsantritt vorbereitet.