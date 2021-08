Ampel in Nahbollenbach macht weniger Probleme als erwartet

Deshalb muss der komplette Verkehr durch eine Röhre des Viadukts laufen. Das funktioniert aber besser, als mancher Anwohner dachte: Auch im Berufsverkehr am Morgen und am Nachmittag kommt es selten zu längeren Staus. Das hängt offenbar mit dem reduzierten Verkehrsaufkommen in den Schulferien zusammen. In naher Zukunft soll der Spuk eh vorbei sein: Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Baustelle mit Ende der Sommerferien verschwunden sein und der Verkehr in Richtung Gewerbepark/Innenstadt wieder ohne Einschränkungen rollen können.

Die Nahbollenbacher und auch alle Daaler mussten in den vergangenen Wochen zum zweiten Mal im Zuge der langwierigen Kanal- und Straßensanierung in der Nahbollenbacher Straße lange Umwege über den Kaufacker und den Globus-Kreisel in Kauf nehmen.