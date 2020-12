Rhaunen

Zwei Wochen bereits läuft der Arztbetrieb in der Corona- und Infektambulanz in Rhaunen, die in dem Gebäude in der Mittelstraße 3a eingerichtet worden ist. Die beste Nachricht gleich zu Anfang: Glücklicherweise sind alle bislang gemachten Test negativ ausgefallen. Das heißt, dass die betroffenen Patienten nicht an Corona erkrankt waren.