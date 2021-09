Der Edelsteinmarkt in ungewohnter Umgebung könnte auf dem Gelände der historischen Weiherschleife zur Dauereinrichtung werden. Schon am Samstag war der Markt mit seinen 29 Verkaufs- und vier Imbissständen gut besucht, und bereits am frühen Sonntagnachmittag hatten Autofahrer Mühe, auf dem Besucherparkplatz noch eine Ecke für ihren Wagen zu finden.