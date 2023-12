Am Wochenende noch kein Liftbetrieb am Erbeskopf: Aber gerodelt werden kann

Skifans müssen noch warten: Die Lifte am Erbeskopf werden am Wochenende noch nicht laufen. Foto: Andreas Arnold/dpa

„Am kommenden Wochenende werden wir definitiv noch keinen Liftbetrieb anbieten können“, bestätigte am Mittwoch Vera Höfner, Vorsteherin des für den Wintersport am Erbeskopf zuständigen Zweckverbands, auf Nachfrage.

Die Vorbereitungen zum Präparieren der Skipisten seien zwar im Gange, aus organisatorischen Gründen könne es jedoch am kommenden Wochenende noch nicht losgehen, sagte Höfner. Rodeln am Rodelhang ist aber möglich. Sobald die Lifte in Betrieb gehen, werde der Zweckverband darüber auf der Internetseite der VG Thalfang ( www.erbeskopf.de) in der Rubrik Tourismus/Wintersport informieren.