Plus Birkenfeld Am Stillbach in Birkenfeld baut der Biber: Wie Anwohner und Verwaltung reagieren Von Niels Heudtlaß i Diesen Damm haben Biber in den Stillbach in Birkenfeld gebaut. Oben staut sich das Wasser des Baches. Foto: Niels Heudtlaß Ein Biberdamm staut den Stillbach in Birkenfeld, auch Biber wurden bereits gesichtet. Für die meisten Anwohner eine Freude. Doch es gibt auch kritische Stimmen. So wollen die verantwortlichen Behörden mit den Birkenfelder Bibern umgehen. Lesezeit: 4 Minuten

Auf einem nachts gedrehten Video sind sie zu sehen, zwei Biber, die am Stillbach in Birkenfeld in der Dunkelheit genüsslich an herumliegenden Ästen knabbern. In dem Bach haben sie einen Damm gebaut, oben staut sich das Wasser und fließt dann über die Barrikade aus in der Umgebung gesammelten Holz. Hinter ...