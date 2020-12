Birkenfeld/Baumholder

Da die Abhaltung von Präsenzgottesdiensten wieder erlaubt ist, lädt die evangelische Kirchengemeinde Birkenfeld zu zwei solcher Feiern ein. Diese finden am Samstag, 9. Mai, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Birkenfeld und am Sonntag, 10. Mai, ab 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Ellweiler statt.