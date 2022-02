Am Montagabend: 34 Teilnehmer bei zwei Protestmärschen in Idar-Oberstein und Birkenfeld

Im Bereich des Polizeipräsidiums Trier hat es am 7. Februar erneut mehrere sogenannte Montagsspaziergänge gegeben. Solche nicht angemeldeten Märsche fanden unter anderem in Birkenfeld und Idar-Oberstein statt.

In der Kreisstadt wurden laut Polizei gegen 18.30 Uhr zunächst sieben Personen in Birkenfeld festgestellt. Die Versammlung wuchs im Anschluss im Bereich „Am Talweiher“ auf 18 Menschen an. „Der Mindestabstand wurde eingehalten, allerdings trugen nicht alle Teilnehmer die vorgeschriebene Maske. Wegen dieser Verstöße wurden zwölf Personen angezeigt, vier von ihnen erhielten einen Platzverweis. Gegen 19.40 Uhr löste sich die Versammlung auf“, berichtet die Polizei.

In Idar-Oberstein trafen die Einsatzkräfte gegen 18.20 Uhr auf zunächst acht Corona-Maßnahmen-Kritiker, die zunächst keine Masken trugen und hierzu angehalten werden mussten. Gegen 18.50 Uhr wurden auf dem Platz „Auf der Idar“ 16 Personen festgestellt. Diese hielten die Schutzbestimmungen ein, sodass keine polizeiliche Intervention erforderlich wurde.