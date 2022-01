Der heutige Montag ist für Justizrat Carl-Lothar Wolpers ein ganz besonderer Tag: Mit seinem Eintritt in den Ruhestand endet für seine Familie eine mehr als 110-jährige Notartradition. Sie begann mit seinem Großvater, Justizrat Carl Wolpers, der in den 1910er-Jahren als Notar in Kirchberg im Hunsrück und anschließend von 1920 bis 1953 in Remscheid-Lennep amtierte.