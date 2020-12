Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 17:58 Uhr

Kreis Birkenfeld

Am Mittwoch könnte die Polizei an Ihrer Haustür klingeln

Langsam beginnt wieder die dunkle Jahreszeit und die Anzahl der Einbrüche wird dann erfahrungsgemäß wieder steigen. Die Polizei wird dies zum Anlass nehmen, um die Bürger zum Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren. Am Mittwoch, 30. September, werden uniformierte Beamte tagsüber unter anderem in Kirschweiler, Herborn, Veitsrodt und Göttschied verstärkt Fußstreife in Wohngebieten gehen. Einbruchschutzexperten vom Beratungszentrum des Polizeipräsidiums (PP) Trier werden die Beamte unterstützen und den direkten Kontakt zu den Bürgern suchen.