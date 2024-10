Plus Baumholder Am Marktplatz kann es weitergehen: Baumholderer Stadtrat befasst sich mit Genehmigung des Bebauungsplans Von Sascha Saueressig i Nach längerer Vorbereitung hat der Stadtrat nun die Bebauungsplanänderung für eine überdachte Terrasse am neuen Vis-à-Vis zur Satzung erhoben und abgeschlossen. Foto: Benjamin Werle Abschließend hat sich der Baumholderer Stadtrat mit zwei Änderungen der Bebauungspläne für das Marktplatzumfeld und das Baugebiet „Zum Adentälchen“ befasst. In beiden Fällen stimmten die Ratsmitglieder dafür, die Satzung rechtkräftig zu machen und zu veröffentlichen. Somit könnten die Betroffenen in beiden Arealen endlich weitermachen, führte auch SPD-Sprecher Yannick Simon aus. Lesezeit: 2 Minuten

Am Marktplatz ändert sich durch die Regelung lediglich das Baufenster für das Vis-à-Vis und eröffnet Investor Dimitar Bozhilov die Möglichkeit, eine überdachte Terrasse an die Gaststätte anzubauen. So könne Bozhilov dann hoffentlich im kommenden Frühjahr den Betrieb wiedereröffnen, führte Stadtbürgermeister Günther Jung aus. Änderung für Kleingewerbe Ähnlich sieht es mit der dritten ...