Birkenfeld

Obwohl wegen des Corona-Lockdowns Präsenzunterricht an den Schulen nicht möglich ist, werden am Gymnasium Birkenfeld – natürlich mit Genehmigung des Landes – wie auch andernorts die schriftlichen Abiturprüfungen an den ursprünglich vorgesehenen Terminen stattfinden. Los geht es am Donnerstag, 7. Januar, mit dem Fach Deutsch. Die letzten schriftlichen Abiprüfungen sind am 22. Januar geplant.