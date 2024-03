Plus Börfink

Am Forellenhof Trauntal werden wieder „Froschkönige“ gerettet

Von Axel Munsteiner

So früh wie in diesem Jahr hat das Nationalparkamt die Transparente an dieser neuralgischen Stelle wohl noch nie aufgestellt, was sicher am schon frühlingshaften Wetter liegt. Bereits seit 2018 werden Autofahrer am Rand der Landesstraße 165 im Bereich des Forellenhofs Trauntal bei Börfink-Einschiederhof vor liebestollen Fröschen und Kröten auf Wanderschaft gewarnt.