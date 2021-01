Erbeskopf/Rhaunen

Der Hunsrück ist in Jägerkreisen bekannt als wildreiches Mittelgebirge. Insofern ist dort die Jagd auf Reh, Hirsch und Wildschwein weit verbreitet. Doch häufen sich in jüngerer Zeit dort Vorfälle, bei denen Hochsitze und andere jagdliche Infrastruktur offensichtlich mit Absicht beschädigt oder gar zerstört werden. Das sagt Gerd Womelsdorf, Leiter des in Rhaunen ansässigen Forstamts Idarwald.