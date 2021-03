Am Ende war es ganz, ganz knapp: Hans Jürgen Noss (SPD) schafft zum vierten Mal den Direktwahlsieg im Kreis Birkenfeld

Hans Jürgen Noss (SPD) hat bei der Landtagswahl 2021 zum vierten Mal in Folge den Wahlkreis 19 Birkenfeld für sich entschieden. Doch am Ende wurde es noch einmal sehr, sehr knapp: Bevor die letzten Stimmwahlbezirke in Idar-Oberstein ausgezählt waren, rückte Miroslaw Kowalski (CDU) dem SPD-Dauerbrenner bis auf 0,6 Prozentpunkte auf die Pelle – gegen 20.40 Uhr hatte Noss 29,5 Prozent und Kowalski 28,9. Doch dann wuchs der Vorsprung wieder an: Am Ende hatte der „Titelverteidiger“ denkbar knapp die Nase vorne: 30,4 gegen 29,0 Prozent.