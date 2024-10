Plus Berglangenbach

Am Bürgersaal graben die Bagger: Am Spielplatz wird Regenrückhaltebecken in Berglangenbach gebaut

i Die Arbeiten an dem Regenüberlauf am Berglangenbacher Bürgersaal an der Markthalle verlaufen planmäßig. Aktuell werden die Zuleitungen zum neuen Sammelbehälter hergestellt. Foto: Saueressig

Die Betonarbeiten am Regenüberlaufbecken unter dem Berglangenbacher Kinderspielplatz neben dem Dorfgemeinschaftshaus sind abgeschlossen. Die Drossel wurde planmäßig eingebaut, erläuterte VG-Werkleiter Christoph Donie in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses. Nun stehen bis in den November hinein die Anschlussarbeiten an die Kanäle an.