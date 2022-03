Am Autoradio herumhantiert: Drei Verletzte bei Unfall auf der A 62 nahe Nohfelden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend gegen 22.20 Uhr auf der Autobahn 62 haben sich am Freitagabend auf der Höhe der Anschlussstelle Türkismühle ereignet hat, haben sich drei Menschen leichte Verletzungen zugezogen.

Wie die für diesen A 62-Abschnitt zuständige Polizeiinspektion Nordsaarland berichtet, war ein 21-jähriger Mann aus Luxemburg mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Trier unterwegs. Weil er zum oben genannten Zeitpunkt an seinem Autoradio Einstellungen vornahm, sei er so abgelenkt gewesen, dass er ein vorausfahrendes Gespann – es bestand aus einem Anhänger und einem Pkw – zu spät erkannte und mit ihm kollidierte, so die Polizei.

Der Wagen des Luxemburgers prallte danach auch noch gegen die Mittelschutzplanke, und sein Pkw blockierte die linke Fahrspur. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 40-jährige Gespannfahrer und dessen 36-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Da die Fahrbahn stark verschmutzt war musste die Autobahnmeisterei zur Straßenreinigung ausrücken. Die A 62 konnte erst gegen 1 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.