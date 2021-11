Hoppstädten-Weiersbach

Am 4. Dezember: Impfaktion in Hoppstädtener Mehrzweckhalle

Neben den Stippvisiten der roten Busse und den Möglichkeiten bei den niedergelassenen Ärzten wird es in der Verbandsgemeinde Birkenfeld am Samstag, 4. Dezember, ab 10 Uhr ein offenes Impfangebot für Menschen ab 30 Jahren geben. Diese Aktion findet in der Mehrzweckhalle des Gemeindezentrums in Hoppstädten-Weiersbach statt.