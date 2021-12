Am 3. Januar in Birkenfeld: Impfbus kommt zur Elisabeth-Stiftung

Beim Impfbustermin in der Birkenfelder Stadthalle wurde am Montag das zur Verfügung stehende Kontingent von 360 Dosen voll ausgeschöpft. Das hat die Kreisverwaltung auf NZ-Anfrage mitgeteilt. Zum allergrößten Teil habe es sich dabei um sogenannte Booster-Impfungen gehandelt, heißt es seitens der Behörde weiter.

Am Montag, 3. Januar, gibt es für Bürger die nächste Gelegenheit, sich in der Kreisstadt den schützenden Piks geben zu lassen. Dann hält der rote Impfbus, den das Land in Kooperation mit dem DRK durch Rheinland-Pfalz aber nicht wie zuletzt vor der Stadthalle, sondern von 9 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung.

Die Impfaktion selbst findet in der Sporthalle statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Info an die Besucher: Die Zufahrt erfolgt über die Brückener Straße, Parkmöglichkeiten sind zahlreich vorhanden. „Das kurzfristige Impfangebot bei uns ist für alle Bürger da. Wir wollen so einen zusätzlichen Beitrag zur Überwindung der Pandemie leisten“, betont die Elisabeth-Stiftung. red/ax